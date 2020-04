In Salzwedel hat ein Lkw-Fahrer eine Radfahrerin beim Abbiegevorgang übersehen. Die 65-Jährige starb daraufhin noch am Unfallort.

Salzwedel (md) l Am Donnerstagabend kam es auf der Braunschweiger Straße in Salzwedel zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 65-jährige Salzwedlerin ums Leben kam. Ein LKW befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen die Straße "Am Marschfeld" und wollte anschließend nach rechts in die Braunschweiger stadtauswärts einbiegen. Der 62-jährige LKW-Fahrer übersah beim Abbiegevorgang die Radfahrerin und erfasste sie.

Die 65-Jährige erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Die Braunschweiger Straße musste zur Unfallaufnahme und Bergung für gut drei Stunden vollgesperrt werden. Zur Rekonstruierung des Unfalls wurde durch die Polizei ein unabhängiger Unfallgutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.