In Salzwedel musste die Polizei zu einem Wirt eilen. Dieser wurde beschimpft und bedroht. Archivfoto: Martin Rieß

In Salzwedel ist einem Wirt mit Gewalt gedroht worden. Der Täter hat auf rechtes Vokabular zurückgegriffen.

Salzwedel (ao) l Der Wirt einer Kneipe Vor dem Neuperver Tor in Salzwedel ist am Mittwoch bedroht und beschimpft worden. Zuvor hatte der 49-jährige Gast wohl zu tief ins Glas geschaut und geriet mit der Bedienung über die Rechnung in einen Streit. Dabei beschimpfte der Mann den Wirt mit Vokabeln aus dem rechtspolitisch motivierten Gedankengut und drohte obendrein noch mit Gewalt.

Davon hatte der Wirt wohl genug und verständigte die Polizei. Gegenüber den Beamten bestätigte der 49-Jährige seine Äußerungen. Dafür wird er sich strafrechtlich verantworten müssen.