Bei einer Schlägerei in Apenburg hat ein alkoholisierter Mann einen 32-Jährigen gebissen. Das Opfer musste ins Krankenhaus.

Apenburg l Zu einer Schlägerei mit einem beißwütigem und stark alkoholisierten 26-Jährigen ist die Polizei am 31. August nach Apenburg gerufen worden.

Um 23.25 Uhr erhielt die Polizei die Information, dass auf einer Schotterfläche mit Sitzbänken an der Vorderstraße in Apenburg die Fäuste fliegen. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Beamten hat sich dort wohl folgendes ereignet: Mehrere Personen haben sich auf besagten Platz in zwei Gruppen getroffen. Im Verlauf dessen soll ein 26-Jähriger einen 32-Jährigen erst angepöbelt und schließlich geschubst haben. Das schien dem 32-Jährigen weniger zu gefallen. Denn dieser wehrte sich und brachte den Pöbler zu Boden. Der 26-Jährige hingegen wusste sich offenbar nicht anders zu helfen und Biss wie einst Boxer Mike Tyson seinem Gegenüber ins Ohr. Ergebnis: Der 32-Jährige erlitt eine blutende Verletzung und musste mit einem Rettungswagen ins Altmark-Klinikum nach Salzwedel gebracht werden.

Beißer mit 2,8 Promille

Dass der 26-Jährige zu solch rabiaten Mitteln griff, könnte auch an dem einen oder anderen Getränk im Vorfeld gelegen haben. Denn die Polizei ließ den jungen Mann pusten. Fazit: Ein Atemalkoholgehalt von 2,8 Promille. Für den 26-Jährigen hieß das eine Blutprobenentnahme und eine Anzeige obendrauf.

Weshalb die beiden Männer schlussendlich aneinander gerieten, ist den Beamten bislang nicht bekannt. „Die Ermittlungen dauern an“, heißt es dazu von Polizeisprecher Frank Semisch aus Salzwedel.