Verbrechen nicht ausgeschlossen: Polizeieinsatz vor Bordell in Salzwedel

Salzwedel/VS/ao - Hat es in Salzwedel ein Verbrechen gegeben? Das zumindest vermuten gestern Abend viele Anwohner am Südbockhorn. Bereits am Nachmittag rückte die Polizei mit mehreren Fahrzeugen zu einem dort befindlichen Bordell aus.