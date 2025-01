Staatsanwaltschaften aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen im Einsatz: Polizei- und LKA-Beamte haben elf Objekten gleichzeitig durchsucht. Auch in Salzwedel. Nun gibt es erste Details zur Großrazzia, unter anderem bei den Hells Angels.

Nach Durchsuchungen auch bei Hells Angels in Salzwedel: Polizisten finden Schusswaffe

Großrazzia der Polizei und des LKA in elf Objekten, darunter auch in Salzwedel. Dabei wurde eine Schusswaffe gefunden.

Salzwedel/Lüneburg/Magdeburg. - Nun sind erste Details zur Razzia am Mittwoch bekannt, die auch in Salzwedel stattfand. Wie sich herausstellt, war diese größer angelegt als zuvor angenommen. Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes schlugen an mehreren Orten zeitgleich zu und wurden auch fündig.