Rund um den Arendsee: Warum eine Beregnungsanlage zum Streit führt

Aus der Region Kleinau gibt es Kritik, weil für die Mechauer Kindertagesstätte (beides Ortsteile von Arendsee) eine moderne Rasen-Beregnungsanlage angeschafft wird. Die Verwaltung versucht die Wogen zu glätten und kündigt weitere Investitionen an.

Die Kindertagesstätte Gänseblümchen befindet sich in einem Teil der alten Schule. In den Brandschutz muss investiert werden.

Kleinau/Mechau - Die Kritik am Projekt Beregnungsanlage für das Außengeländer der Kindertagesstätte Kleiner Fuchs in Mechau wird durch Aussagen von Eltern und Kommunalpolitikern neu entfacht. Die Stadtverwaltung schaltet sich ein. Sie informiert auch über erfolgte beziehungsweise noch anstehende Arbeiten in der Kita Kleinau.