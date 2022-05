Salzwedel: 17.000 Euro für 14 Masten

Salzwedel - Was soll das denn sein, und wofür stehen diese Masten im Zentrum? Die Volksstimme erreichte in den zurückliegenden Tagen einige Fragen, was es mit den Metallpfosten in Salzwedels Stadtkern auf sich hätte. Selbst eine Kunstinstallation wurde vermutet. Ein anderer sprach von neuen Laternen. Doch weit gefehlt.