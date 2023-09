Salzwedel (vs) - Vielfach ist von einem Pflegenotstand die Rede. Ein Grund, weshalb der Altmarkkreis an der Ausbildung in dieser Branche festhält. Denn Nachwuchs wird dringend gebraucht. Und so begrüßte Kirsten Dobbert, Leiterin der Pflegeschule des Altmark-Klinikums, die 40 neuen Auszubildenden zu ihrem ersten Schultag im Krankenhaus Salzwedel mit den Worten: „Pflegefachfrau oder Pflegefachmann ist einer der schönsten Berufe, den man sich vorstellen kann.“ Das berichtet die Sprecherin des Altmark-Klinikums Ivonne Bolle.

Auszubildende zwischen 17 und 42 Jahre alt

Die Neuen hätten sich für einen Beruf mit Zukunft entschieden und stellten damit entscheidende Weichen für ihren weiteren Weg. Es sei ein Job, der nicht nur intellektuell und körperlich, sondern auch aus psychischer Sicht eine große Herausforderung darstelle. „Denn Sie arbeiten mit Menschen. Mit Menschen, die krank oder auf fremde Hilfe angewiesen sind“, ergänzte Dobbert in ihrer Begrüßung. Die Frauen und Männer, die jetzt den ersten Theorieblock ihrer dreijährigen Ausbildung begannen, sind zwischen 17 und 42 Jahre alt und bilden für die kommenden Jahre die Kurse für generalistische Pflegeausbildung, erklärt Bolle.

Breites Spektrum an Einsatzgebieten

Die beruflichen Einsatzgebiete seien breitgefächert, reichten vom Krankenhaus über Pflege- und Seniorenheime bis hin zu Pflegediensten.

Neben dem Altmark-Klinikum und dem Fachklinikum Uchtspringe, die zur Salus Altmark Holding gehören, haben weitere externe Träger Schüler an die Pflegeschule delegiert. „Dort werden die 2100 Stunden Theorie vermittelt und mit den 2500 Stunden Praxis koordiniert – bis im Jahr 2026 die Abschlussprüfung ansteht“,informiert die Sprecherin.

Dass die Zeit bis dahin rückblickend wie im Flug vergeht, davon können die 26 Frauen und Männer berichten, die einen Tag vor der „Einschulung“ freudestrahlend ihre Examenszeugnisse in Empfang nahmen - in der Aula des Jahn-Gymnasiums in Salzwedel.

Herausragende Leistungen trotz Homeschooling

Sie hatten im Jahr 2020 ihre theoretische Ausbildung in der Pflegeschule begonnen und gehören zu dem Jahrgang, der coronabedingt ungeliebte Bekanntschaft mit Homeschooling und Fernunterricht machen musste – und die Herausforderung gemeistert hat, erklärt Bolle. „Vier sogar so gut, dass sie einen Durchschnitt von 1,0 erreichten“, teilt sie mit.

„Da so hervorragende Leistungen besondere Ehrungen verdienen, richtete Schulleiterin Kirsten Dobbert ein Ehrenbuch ein, in das sich künftig alle Klassenbesten eintragen dürfen“, teilt Bolle mit. Maxima-Shirlyn Heyer, Daniel Feißel, Nicole Johanna Siersleben und Annemarie Philipp waren nun die Ersten, die sich in dem ledergebundenen Buch verewigen durften. Zehn der Absolventen starten in den Krankenhäusern Gardelegen und Salzwedel der Altmark-Klinikum gGmbH ins Berufsleben. Weitere neun frisch examinierte Pflegefachkräfte werden perspektivisch in den Salus-Einrichtungen des Fachklinikums Uchtspringe arbeiten.

Verstärkung gesucht

Die Teams der Kliniken freuen sich auf weitere Verstärkung. Wer sich für ein zukünftiges Berufsleben im Altmark-Klinikum interessiert, ist zur Messe #azubimachkarriere am morgigen Sonnabend, 9. September, willkommen. In der Zeit von 11 bis 15 Uhr können sich Schüler über das vielfältige Ausbildungsprogramm im großen Konferenzraum informieren. Insgesamt werden sieben Berufe vorgestellt.