Salzwedel: Campingplätze für Wohnmobile am Chüdenwall-Parkplatz oder nicht?

Wieder ist das Thema Stellflächen für Wohnmobilisten in Salzwedel aufgekommen. Dabei ist eine Idee aus 2016 abermals in den Fokus geraten.

Salzwedel - Wohnmobil-Stellplätze: Dieses Thema ist mit Beginn der Pandemie in Salzwedel aufgekocht. Grund dafür ist ein regelrechter Campingboom in Deutschland. Die Zahlen der Neuzulassungen von Wohnmobilen und Wohnwagen sprechen dahingehend eine deutliche Sprache. „78 055 Neuzulassungen 2020, und damit plus 44,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, meldet der Caravaning Industrie Verband (CIVD), der die Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes detailliert auswertet“, schrieb der ADAC Anfang 2021 auf seiner Internetseite. „Insgesamt wurden erstmals mehr als 100 000 Reisemobile und Caravans in Deutschland binnen eines Kalenderjahres neu zugelassen.“ Auch bei den Wohnwagen gibt es ein Plus. Hier spricht der ADAC von einer Steigerung von 8,2 Prozent.