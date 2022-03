Salzwedel: Ein ganzes Wochenende im Zeichen der Kultur

Das Wochenende vom 10. bis 12. September hält für die Salzwedeler einige Höhepunkte bereit. Gleich an mehreren Orten wird den Besuchern allerhand geboten. Den Termin sollten sich Einwohner und Touristen im Kalender markieren.

Salzwedel - Ein Wochenende voller Kultur erwartet die Besucher vom 10. bis 12. September in Salzwedel. Sowohl für Kinder als auch Erwachsene wird von Konzerten über Kunst bis Mitmachaktionen zahlreiches geboten. Und das Ganze an mehreren Standorten in und um Salzwedel.