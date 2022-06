Salzwedel: Falschparker im Zentrum sorgen für Kritik

An der Neuperverstraße kommt es hin und wieder zu brenzlichen Situation, klagt eine Stadträtin. Grund dafür sind Autofahrer, die ihre Fahrzeuge auf der linken Seite des Fußwegs abstellen oder den Weg für Radfahrer blockieren.

Die Situation für Radfahrer und Gehandicapte an der Neuperverstraße in Salzwedel wird schon länger kritisiert.

Salzwedel - Bereits in der Vergangenheit ist seitens der Stadtverwaltung angekündigt worden, Kontrollen des ruhenden Verkehrs an der Neuperverstraße auch an Wochenenden zu erledigen. Hintergrund waren Beschwerden, dass Autos den Gehweg auf der linken Seite verengen, gerade für Gehandicapte und Kinderwagen, aber auch, dass Pkw auf der linken Straßenseite stehen und damit den Radverkehr Gefahren aussetzen. Nun ploppte das Thema wieder auf und das Ordnungsamt der Stadt hat Stellung bezogen.