Salzwedel: Das Licht auf der Hanseat-Bühne als Herausforderung

Salzwedel - Gastspiele der Band Silbermond, der Gruppe Renft mit dem Bassisten Markus (Basskran) Schloussen, der am 1. Dezember 2019 verstorben ist, vom Freejazzer Konrad „Conny“ Bauer: Das sind einige der Motive, die Oliver Becker auf großformatigen Fotos im Salzwedeler Hanseat zeigt. Insgesamt sind 13 Aufnahmen zu sehen, die an Konzerte erinnern, die in dem Traditionshaus an der Altperverstraße stattgefunden haben.