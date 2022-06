Salzwedel: Knöllchen-Amnestie zur Weihnachtszeit?

Manche Städte wie Gardelegen verzichten in der Weihnachtszeit auf Strafzettel und erinnern stattdessen mit Sprüchen die Falschparker. Aber wie sieht es dahingehend in Salzwedel aus?

Zeigen Salzwedels Politessen in der Adventszeit Gnade? In Gardelegen ist das Praxis.

Salzwedel/Gardelegen - „Ho, ho, ho, ... das war knapp“ – das sagt in diesem Fall nicht der Weihnachtsmann, sondern das Ordnungsamt der Stadtverwaltung Gardelegen und unterbreitet damit ein besonderes Angebot in der Adventszeit. Wie auch schon im vorigen Jahr gibt es in den Wochen bis Weihnachten keine Strafknöllchen, wenn man beim Einkaufsbummel die Zeit verpasst hat.