Salzwedeler Amtsgericht: Ein Diebestour-Anhänger, dessen Herkunft keiner gekannt haben will

Hat sich eine Frau aus dem Raum Beetzendorf/Diesdorf der Hehlerei schuldig gemacht? Das zumindest glaubt die Staatsanwaltschaft. Sie soll einen gestohlenen Anhänger, der aus im Raum Süddeutschland aus einer Diebestour stammt, einem anhnungslosen Käufer untergejubelt haben. Doch der verworrene Fall sollte in den Verhandlungen am Salzwedeler Amtsgericht mehr Fragen als Antworten liefern.

Mit einem verworrenen Fall hatte es die Justiz in Salzwedel zu tun.

Salzwedel - Hehlerei, so lautete der Vorwurf gegen eine 52-Jährige aus der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf. Nachweisen ließ sich ihre Schuld am Salzwedeler Amtsgericht in zwei Verhandlungen aber nicht. Vielmehr sah sich das Gericht um Richter Klaus Hüttermann mit einem verworrenen Fall konfrontiert.