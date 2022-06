Salzwedeler Freibad: Zwei Nächte, zwei Einbrüche - Imbissbetreiber ist sauer

Zwei Nächte nacheinander versuchten Einbrecher in Salzwedel in den Kassenbereich und einen Imbiss am Freibad einzubrechen. Dabei hatten sie wenig Erfolg. Was bleibt, ist der Sachschaden.

Die Polizei sperrte im Salzwedeler Freibad den Bereich ab, an den Einbrecher versuchten, in einen Imbiss zu gelangen.

Salzwedel - Bisher unbekannte Täter haben von Mittwoch (18. August) an in zwei Nächten in Folge versucht, sowohl in den Imbiss als auch in den Kassenbereich im Salzwedeler Freibad einzudringen. Was bleibt sind Sachschäden, deren genaue Schadenssumme noch ermittelt werden muss.