Salzwedel. - Landwirte und Sozialverbände protestieren gegen die neuesten Sparpläne der Bundesregierung. Betroffen ist auch die Solarbranche. Auch die Hilfen für den Austausch von Heizungen sollen im Umfang von drei Milliarden Euro abgebaut werden. Machen sich Salzwedeler Unternehmen aus diesen Bereichen nun Sorgen um die Zukunft?

Unberechenbarkeit der Politik sorgt für eine stabile Nachfrage nach Solar

„Aus Sicht der Solarbranche gibt es dadurch keine großen Einschränkungen“, blickt Stefan Korneck, Chef von SCM Solar in Pretzier, gelassen in die Zukunft. Die gleichzeitig steigenden Energiepreise und die Unberechenbarkeit der Politik sorgten bei Eigenheimbesitzern weiterhin für eine stabile Nachfrage nach Photovoltaikanlagen. „Die Leute versuchen, sich unabhängig zu machen“, so Korneck. Begünstigend hinzu komme die Erwartung, dass die Zinsen 2024 wieder etwas sinken dürften. Damit seien die Rahmenbedingungen für die Eigenerzeugung von Energie nach wie vor gegeben.

Einbau klassischer Gasthermen boomt im Altmarkkreis

Ähnlich unbeeindruckt zeigt sich auch Günter Hoffmann von der Firma S&H, Heizung und Sanitär Salzwedel. „Wir bauen gerade sehr viele neue Gasthermen ein“, sagt er. Klassische Geräte ohne Ausstattung für den Energieträger Wasserstoff. Viele seiner Kunden in und um Salzwedel seien bereits im Rentenalter. Für sie rechne sich eine Investition in eine teure Photovoltaikanlage oder Wärmepumpe nicht mehr. „Die Nachfrage nach Wärmepumpen geht insgesamt zurück, weil der Bund die ursprünglich geplanten strengen Maßnahmen gelockert hat“, meint Hoffmann. In letzter Zeit habe er merklich weniger Anfragen zu Wärmepumpen, was bei den steigenden Strompreisen auch nicht überraschen könne. „Das ist ja quasi eine Stromheizung“, sinniert er. Photovoltaik (PV) mit Speicher sei darauf nicht die Antwort, weil die Leistung der PV-Speicher abgibt für den Strombedarf einer Wärmepumpe nicht ausreiche. Aber so oder so fehlten ihm die Elektriker, um Wärmepumpen und PV-Anlagen fachgerecht einzubauen. Daher verfolge er sein klassisches Geschäft mit den Gasthermen, weshalb Fördermittel für ihn irrelevant seien.

Auch Mieter sollen Solarstrom bekommen

Stefan Korneck hingegen plant, neue Geschäftsfelder zu erschließen, Mieterstrommodelle zum Beispiel. Dabei baut der Vermieter eine Solaranlage aufs Dach, die das Mietshaus mit Strom versorgt. Ein intelligentes Messsystem ermittelt, welcher Mieter wie viel Solarstrom verbraucht hat. So lässt sich das Ganze getrennt abrechnen. „Der Vermieter kann den selbst erzeugten Strom dann beispielsweise an die Mieter für 20 Cent pro Kilowattstunde verkaufen, während sie beim Netzstromanbieter 40 Cent kosten würde“, rechnet Korneck vor.

Solarfirma aus Pretzier investiert in Mieterstrom

So lohne sich das Modell für beide Seiten. Die Messtechnik und Software für die Abrechnung von Mieterstrom seien gerade auf den Markt gekommen. „Da investieren wir jetzt“, sagt Korneck. Ziel sei, solche Anlagen zu projektieren und Vermietern als Lösung aus einer Hand anzubieten. Ein erstes Projekt in Salzwedel sei bereits umgesetzt: das neue Mietshaus über dem Chinarestaurant an der Hoyersburger Straße.

Auch in Gardelegen hätte sein Unternehmen bereits etwas Ähnliches umgesetzt. „Die Nachfrage nach Mieterstrom ist sehr, sehr groß“, sagt Korneck und unterstreicht: „Auch Mieter sollen von Solar profitieren. Nicht nur Eigenheimbesitzer und Unternehmen.“