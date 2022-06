10-jähriges Jubiläum Salzwedeler Spielscheune wird zehn Jahre alt

Salzwedels erster und bis heute einiger Indoorspielplatz öffnete am 15. November des Jahres 2011 unmittelbar am Märchenpark seine Türen. Seitdem locken die modernen Spielgeräte Kinder in die alte Fachwerkscheune.