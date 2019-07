Für die Sanierung der Förderschule "Johann Heinrich Pestalozzi" in Salzwedel gibt es 1,4 Millionen Euro Fördermittel.

Salzwedel l Geldsegen für den Altmarkkreis zur Sanierung der Förderschule „Johann Heinrich Pestalozzi“ an der Amtsstraße in Salzwedel: Um das in die Jahre gekommene Schulgebäude sowie die Mensa und das Wohnheim der Bildungseinrichtung auf den energetisch neuesten Stand zu bringen, erhält der Kreis aus dem Stark-III-Programm über EU-Fördermittel und Mittel des Landes Sachsen-Anhalt insgesamt 1.413.434,53 Euro. Die Gesamtkosten gibt das Landesfinanzministerium, das gestern über den Zuschuss informierte, mit fast 2,8 Millionen Euro an.

Bereits Ende April vergangenen Jahres hatte sich der Altmarkkreis um die Fördermittel aus dem Stark-III-Programm bemüht. Und nachdem nun der positive Fördermittelbescheid in die Kreisverwaltung flatterte, geht es in Kürze in die Planungsbesprechung, erklärt Kreissprecherin Birgit Eurich.

Dämmung und neue Fenster

Dann soll der Zeitablauf festgezurrt werden. „Die Umsetzung der Baumaßnahmen soll so schnell wie möglich erfolgen“, so Eurich. Der Zahn der Zeit hat mächtig an dem Gebäude genagt. Dementsprechend ist die Liste mit anstehenden Aufgaben lang. So sollen die Fenster erneuert, Sonnenschutz installiert sowie die Eingangstüren und das Dach in Angriff genommen werden. Weiterhin steht die Wärmedämmung der Fassade an, die Brandschutzertüchtigung, Erneuerung der Elektroinstallationen und Malerarbeiten. Obendrein soll die Barrierefreiheit verwirklicht werden. Denn auch ein Aufzug ist in Planung.

Aufgrund der Fülle an Arbeiten müssen sich die Schüler und Lehrkräfte der Bildungseinrichtung auf Einschränkungen in ihrem Schulbetrieb einstellen. Die gute Nachricht: „Ein Auszug der Schule ist nicht geplant“, sagt Eurich.

Übrigens: Das Stark-III-Programm dient der allgemeinen und energetischen Sanierung von Schulen und Kindertagesstätten. Aber auch Museums- und Sporteinrichtungen können mit den EU-Geldern vom Land gefördert werden.

Neben der Pestalozzi-Schule profitieren noch weitere Einrichtungen im Land. So erhält die Stadt Burg knapp 1,5 Millionen Euro für die Sanierung einer Breitensporthalle. Auch in Lutherstadt Eisleben soll eine Sporthalle saniert werden – die einer Grundschule. In Halle bekommt die Berufsbildende Schule III eine Finanzspritze von etwa 4,2 Millionen Euro.