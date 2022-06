Tierseuche Schweinepest: Nur noch 80 Kilometer bis zum Altmarkkreis Salzwedel

Die Afrikanische Schweinepest ist wieder ein Stück näher an den Altmarkkreis herangerückt. Die Verwaltung will die Jäger nun per Verfügung verpflichten, von jedem geschossenen Wildschwein eine Blutprobe zu nehmen und untersuchen zu lassen.