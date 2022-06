So ändert sich das Klima in der Region: Die Altmark wird zur Steppenlandschaft und auf den Feldern wachsen Hirse oder Soja

Lange Hitzeperioden im Sommer, seltener Frost im Winter. Neue Früchte auf den Feldern und ein verdorrter Garten hinterm Haus. Die Folgen des Klimawandels in der Altmark sind für die kommenden Jahrzehnte klar vorhersagbar. Der gebürtige Altmärker und Wissenschaftsautor Toralf Staud blickt mit der Volksstimme in die nahe Zukunft der Region.

Salzwedel/Stendal - Schon die dritte oder vierte Nacht aufgrund tropischer Temperaturen kaum geschlafen. Auf dem Weg zur Arbeit geht es vorbei an Feldern, auf denen Hirse, Soja oder Kichererbsen wachsen. Dann ab in die Halle des eigenen Betriebs. Auch dort staut sich die Hitze der vergangenen Tage, da die Klimaanlage es nicht mehr geschafft hat, den großen Raum herunterzukühlen. Abends geht es dann in den Garten, der Rasen ist vertrocknet. Aufgrund der Wasserknappheit ist es verboten, den Wassersprenger anzustellen.