So blicken Kinder in Salzwedel auf ihren Schulstart

Salzwedel - Die Spannung war in der Alten Münze in Salzwedel, dem Haus der Industrie- und Handelskammer in Salzwedel, zu spüren: Welche Erstklässler haben die schönsten Bilder für den mittlerweile 19. Malwettbewerb von Volksstimme und Sparkasse Altmark West für die Region Salzwedel abgegeben? 18 Grundschulen aus dem Altmarkkreis Salzwedel waren eingeladen, Zeichnungen unter dem Motto „Meine ersten Schulerlebnisse“ beizusteuern.