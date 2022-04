So ist der Stand zum Weihnachtsmarkt 2021 in Salzwedel

Salzwedel - Wird es 2021 einen Weihnachtsmarkt in Salzwedel geben oder nicht? Diese Frage umtreibt mehrere Einwohner der Stadt, wie sich am Leser-Telefon der Volksstimme in den vergangen Tagen zeigte. Doch nicht nur sie: Auch Gastronomen, die mit dem Gedanken spielen, eventuell einen Ausschank in der Weihnachtszeit auf dem Markt anzubieten, wollen Klarheit.