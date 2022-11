So singt sich Salzwedel für die Adventszeit ein

Salzwedel - Einer jahrelangen Tradition folgend wird der 1. Advent mit dem Weihnachtsoratorium (BWV 248) von Johann Sebastian Bach (1885-1750) in der Salzwedeler Mönchskirche gekrönt. So auch in diesem Jahr. Aufgrund der großen Besetzung mit Instrumenten und Stimmen ist die Aufführung einer der musikalischen Höhepunkte im Veranstaltungskalender.