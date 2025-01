Salzwedel. - Die 43. Ausgabe des Neujahrslaufes startet am 5. Januar um 10 Uhr an der Salzwedeler Comenius Ganztagsschule an der Neutorstraße. Start und Ziel für den Rundkurs durch den Park ist unmittelbar vor der Schule.

Junge Sportler liegen den Veranstaltern besonders am Herzen. So gibt es einen eigenen Wettbewerb für die Grundschulen. Die drei teilnehmerstärksten Einrichtungen erhalten ein Preisgeld für Sportgeräte. Voraussetzung zur Teilnahme ist die Angabe der Schule bei der Anmeldung. Die Siegerehrung des Grundschulwettbewerbes erfolgt vor Ort.

Startschuss mit Bambini-Lauf

Die Wettbewerbe selber beginnen mit dem Bambini-Lauf um 10.10 Uhr. Kinder im Alter von bis zu sieben Jahren absolvieren dabei 550 Meter.

Um 10.25 Uhr erfolgt der Start über die 1.500 Meter. Dieser ist für Kinder, Jugendliche und Anfänger gedacht. Um 10.40 Uhr folgt der gemeinsame Start über 5.000 Meter, 10.000 Meter und die 5.000 Meter Nordic Walking/ Walking-Distanz.

Für Nachmeldungen wird eine Gebühr für Kinder bis 7 Jahren in Höhe von zwei Euro und für alle anderen Teilnehmer von drei Euro fällig. Die Ausgabe der Startunterlagen in der Comenius-Schule (Eingang über den Schulhof) erfolgt bereits am Sonnabend in der Zeit von 10 bis 14 Uhr und am Sonntag in der Zeit von 8 bis 9.30 Uhr.

Nachmeldungen werden Sonntag bis 9 Uhr entgegengenommen.