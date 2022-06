Stimmungsvoller Abend mit Krähe in Salzwedel

Stefan Krähe beim Biergarten-Konzert im Freizeit- und Eventcenter in Salzwedel.

Salzwedel - „Keinen Bock“, das kann man der Band Krähe bei ihrem Konzert am Freitagabend (20. August) im Biergarten des Freizeit- und Eventcenters gewiss nicht unterstellen, zumal das gleichnamige Stück wohl zu ihren stärksten gehört. Es ist gewissermaßen ein musikalischer Rundumschlag von Frontmann Stefan Krähe, der nach seinem Auftritt in Lutzes Butze im vergangenen Jahr nun abermals in Salzwedel gastiert hat.