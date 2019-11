Die Affen, die in Gieseritz im Sommer für Unruhe sorgten, sind vermutlich zurück bei ihrer Halterin.

Gieseritz l Mit der Haltung von sogenannten Weißbüschelaffen auf einem Privatgrundstück in Gieseritz bei Wallstawe müssen sich nun auch Gerichte beschäftigen. Wie die Volksstimme auf Anfrage beim Altmarkkreis Salzwedel und in der Verwaltung der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf erfuhr, geht die Besitzerin der exotischen Tiere gegen Kostenbescheide und die Verfügung zur artgerechten Haltung anwaltlich vor.

Weil die kleinen Tiere im Sommer in dem Ort frei herumliefen, sah sich die Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf (VG) im Zuge der Gefahrenabwehr gezwungen, die Äffchen einzufangen. Drei Tiere gingen Anfang September in die Falle. Weil das Ahlumer Tierheim allerdings nicht für die Haltung derartiger Exoten ausgestattet ist, wurden sie zu einer Reptilienstation nach Weißenfels gebracht. Die Kosten für das Einfangen und die Pflege in Weißenfels stellte die VG der Halterin in Rechnung. „Dazu lässt sie sich nun anwaltlich vertreten“, sagte VG-Bürgermeister Michael Olms auf Nachfrage der Volksstimme. Auch die Verwaltung hat bereits einen Anwalt eingeschaltet, ein schriftlicher Austausch erfolgt bereits.

Bekannte holte wohl Tiere ab

Nach Kenntnis des Bürgermeisters sollen die Affen mittlerweile wieder zurück in Gieseritz sein. „Sie wurden meines Wissens nach zwischenzeitlich von einer Bekannten der Halterin in Weißenfels abgeholt“, sagte Olms. Deswegen gehe er davon aus, dass die Tiere zurück seien. Wie Olms weiter berichtete, sei die Halterin der Tiere auch anwaltlich gegen die Verfügung des Veterinäramtes des Altmarkkreises vorgegangen. Die Verfügung hatte unter anderem vorgesehen, dass die Weißbüscheläffchen ausbruchssicher gehalten werden müssen.

Unterdessen glaubt VG-Bürgermeister Michael Olms nicht, dass die Tiere in den nächsten Monaten außerhalb des Privatgrundstückes in Gieseritz anzutreffen sein werden. „Die Äffchen brauchen Wärme, mindestens 20 Grad“, sagte Olms. Er glaube nicht, dass sie momentan rausgehen.