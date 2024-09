Luise Richter ist im Altmarkkreis 2024 eine von sieben Absolventen im Tischlereihandwerk und darunter die einzige Frau. Die Ausbildung ist nur noch mit Ausnahmegenehmigung in Salzwedel möglich.

19-Jährige hat den Tischler-Gesellenbrief in der Tasche

Frau in einer Männerdomäne

Apenburg. - Stolz zeigt Luise Richter aus Apenburg ihr Tischler-Gesellenstück: eine Haustür aus Eiche – edel und beständig. Luise hat in diesem Jahr ihren Abschluss an den Berufsbildenden Schulen (BbS) in Salzwedel gemacht und im Familienbetrieb ihres Vaters Detlef gelernt.