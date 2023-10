Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel. - Hartmut Jakobs aus Zicherie kann sich noch sehr gut an die Zeit erinnern, als der damalige Todesstreifen mitten durch das einstige Doppeldorf Zicherie-Böckwitz lief. „Wir hatten eine gemeinsame Schule, feierten, lebten und starben gemeinsam“, blickte Jakobs zurück. All das wurde mit Gewalt unterbrochen. Seine Frau, noch in Böckwitz geboren, wurde mit ihren Eltern nach Bitterfeld zwangsausgesiedelt und kam über die Flucht nach Westberlin zurück nach Zicherie. Mit dem Grenzmuseum Böckwitz will Hartmut Jacobs an die Teilung und das Glück der Wiedervereinigung erinnern. Damit gehört er zu den zahlreichen Akteuren am Grünen Band, die die Region beiderseits der alten Grenze in einem Dreiklang aus Kultur, Natur und Geschichte für Einheimische erlebbar machen.Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Gisa Märgner. Als Lehrerin an der Jeetzeschule leitete sie ein Projekt zum Thema Flucht und Vertreibung.