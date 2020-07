Mit ihrem Lächeln sorgte sie für erste glanzvolle Momente: Emely Taschschingkong wirbt als Perlenprinzessin für die Region Arendsee.

Arendsee l Feste, Veranstaltungen und Messen: Dort wird die 15-Jährige künftig ihre Heimat vertreten. Arendsee hat wieder eine Perlenprinzessin. Emely Taschschingkong las in der Zeitung von dem Aufruf und meldete sich bei der Stadt. Eigentlich sollte sie bereits während des Frühlings-Wirtschaftsempfangs vorgestellt werden, doch die Corona-Krise vereitelte diese Pläne.

Am Sonnabend (25. Juli) war es kurz vor der Theateraufführung so weit. Die Gymnasiastin bekam von Uwe Walter, Vorsitzender des Fördervereins Kloster Arendsee, die Schärpe überreicht. Bürgermeister Norman Klebe drückte seine Freude über die nun vierte Perlenprinzessin aus. Sie wird Arendsee mindestens ein Jahr lang präsentieren. „Vielleicht ist aber auch eine Verlängerung möglich“, betonte das Stadtoberhaupt.

Liebe zum Arendsee

Die junge Leppinerin freute sich über den Beginn ihrer Amtszeit: „Das wird bestimmt eine spannende Zeit. Ich freue mich darauf, viel zu erleben.“ Im Klostergelände ließ sie sich natürlich auch fotografieren. Dies war für sie mit Blick auf die nächsten Monate gleich eine erste Übungsmöglickeit. Im Gespräch machte Emely Taschschingkong ihre Verbundenheit mit der Heimat deutlich. Die Familie stammt aus der Altmark und sie liebt es, auf dem Arendsee zu segeln. „Ich möchte mich für die Region engagieren und sie repräsentieren. Ich denke, das ist ein guter Weg, etwas zurück zu geben“, zeigte sich die junge Frau am Sonnabend voller Tatendrang. Termine stehen durch die Corona-Krise derzeit noch nicht fest. Die Perlenprinzessin ist aber bereit, wenn es wieder richtig losgeht.

Bilder Uwe Walter legte der Leppinerin am Sonnabend die Schärpe an, von Norman Klebe gab es Blumen. Foto: Christian Ziems



In den vergangenen Jahren war dieses Amt auch damit verknüpft, andere Prinzessinnen in den Luftkurort zu holen. So gab es zum Beispiel im Rahmen des einstigen Wohlfühltages auf der Festwiese „Bleiche“ ein Treffen. Mehrere Regionen konnten Interessierten näher gebracht werden.