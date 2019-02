Erneuerte und aktualisierte Hinweisschilder sollen Besuchern in Arendsee die Orientierung erleichtern.

Arendsee l „Endlich sind die veralteten Hinweisschilder abgebaut und können durch neue ersetzt werden“ freuten sich Arendsees Bürgermeister Norman Klebe und Ordnungsamt-Sachgebietsleiterin Annette Wolter bei der Begutachtung der abgebauten Schilder. Diese wurden von Mitarbeitern des Wirtschaftshofes vor wenigen Tagen in der Stadt demontiert und jetzt im Rathaus eingelagert. Sie waren veraltet und verwiesen auf zahlreiche touristische Einrichtungen die schon länger nicht mehr in Arendsee zu finden sind. So zum Beispiel auf das griechische Lokal, das es in den 90er Jahren im damaligen „Waldheim“ gab, eine Pizzeria mit Fischgaststätte oder ein Brauhaus. Sie alle haben bereits vor Jahren geschlossen. Die Hinweisschilder waren bereits des Öfteren von Einwohnern der Stadt, den Einrichtungen und auch von Urlaubern kritisiert worden.

Abschluss zur Saisoneröffnung

In den nächsten Wochen soll jetzt von einer Fachfirma versucht werden die alte Folie von den Metalltafeln zu entfernen und dann werden die neuen Hinweise und Piktogramme aufgebracht. Bevor dies geschieht, möchten die verantwortlichen Kontakt zu touristischen Einrichtungen, Gewerbebetrieben und Institutionen aufnehmen um eine bestmögliche Hinweisbeschilderung zu erreichen.

Zur Saisoneröffnung sollen nach dem Wunsch der Stadtverwaltung dann die Schilder wieder an den alten, bekannten Standorten stehen und dann auch den Urlaubern helfen, bestmöglich die jeweiligen Einrichtungen zu finden, erklärte Annette Wolter.