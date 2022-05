Trockenheit wirkt sich direkt auf den Arendsee in der Altmark aus

Der Wasserstand des Arendsees führt in der Bevölkerung immer wieder zu Diskussionen. Verschiedene Zahlen kursieren. Der Besitzer, das Land Sachsen-Anhalt, informiert über aktuelle offizielle Daten.

Arendsee - Kann das defekte Kopfteil des Zießauer Steges auf dem Wasser an Land gezogen werden? Ist es auch in Zukunft möglich, ohne größere Schwierigkeiten mit dem Schiff Queen Arendsee die Anlegestelle zu nutzen? Zwei Fragen, bei der der Wasserstand entscheidend ist. Die Blaue Perle hat in den Trockenperioden der vergangenen Jahre viele Zentimeter verloren.