Eigentlich ein eher harmloser Verkehrsunfall in Salzwedel: Doch Polizisten bemerkten Alkoholgeruch bei einem der beteiligten Autofahrer.

Salzwedel (ds) l Leichter Unfall, große Konsequenzen: Gegen 12.40 Uhr am Sonnabend (4. April) beabsichtigte ein Taxifahrer in Salzwedel von der Schillerstraße nach rechts auf eine Grundstückseinfahrt abzubiegen, um dort eine Kundin abzusetzen. Dabei holte der Fahrer mit seinem Wagen etwas weiter nach links aus. Das Fahrzeug kollidierte dabei seitlich mit einem VW Caddy, der in diesem Moment vorbeifahren wollte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro, doch verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Betrunken am Steuer

Aber dann bemerkten die Polizisten bei der Unfallaufnahme stärkeren Alkoholgeruch beim 38-jährigen Fahrer des Caddy. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 3,63 Promille. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, sein Führerschein wurde direkt sicher gestellt.