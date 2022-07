Unfälle: Raser zwischen Püggen und Salzwedel ausgebremst

Anfang des Monats wurde die Geschwindigkeit zwischen Püggen und dem Warthe-Kreisel bei Salzwedel von 100 auf 80 gedrosselt. Seitdem kam es in der Region nicht mehr zu schweren Verkehrsunfällen. Für das rasche Handeln ist der Kuhfelder Rat dem Kreis dankbar.

Siedenlangenbeck - Kuhfeldes Bürgermeister Günther Serien lobte am Dienstagabend während der Ratssitzung im Gemeindehaus Siedenlangenbeck das schnelle Handeln des Altmarkkreises Salzwedel. Hintergrund war, dass sich besonders im Monat August schwere Verkehrsunfälle in der Region häuften und die Aktiven der freiwilligen Feuerwehren aus der Gemeinde Kuhfelde in besagtem Monat zu vier schweren Verkehrsunfällen ausrücken mussten. Insgesamt waren es neun Einsätze, wie Einsatzleiter Martin Geber im Volksstimme-Gespräch erklärte.