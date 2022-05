Vandalismus: Salzwedel und Gardelegen haben ein Problem

Salzwedel/Gardelegen - Es ist ein Ärgernis: Immer wieder sehen sich die beiden Städte im Altmarkkreis mit Vandalismus konfrontiert. In Gardelegen hat erst kürzlich die Zerstörungswut im Bürgerpark von sich reden gemacht. Der Schaden ist enorm. Davon kann Salzwedels Bürgermeisterin ein Lied singen. Auch in der Jeetzestadt gehört Randale, Vermüllung und Schmiererei zum ständigen Begleiter. Die Zahlen der Polizei machen das Ausmaß deutlich.

„Ohne Worte.“ Mehr wollte Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher wohl nicht mehr schreiben. Bei Facebook machte sie mit einem Post auf die Zerstörung der Smartbench (digital vernetzte Sitzbank) im Gardelegener Bürgerpark aufmerksam, verbunden mit dem Hinweis auf die Suche nach Zeugen. Unbekannte hatten die Hightech-Sitzmöglichkeit einfach angesteckt. Der Schaden liegt bei mehr als 4000 Euro. Und es gibt noch viele weitere Vandalismus-Schäden in dem Park, der den Bürgern viel bietet und in Zukunft noch attraktiver werden soll. Verliert man da die Lust am Gestalten? „Nein“, sagt Mandy Schumacher im Gespräch mit der Volksstimme deutlich. „Wir wollen da auch weiter etwas schaffen. Insbesondere mit Blick auf die, die es zu schätzen wissen“, betont die Stadtchefin. „Es ist einfach schade“, sagt sie in Bezug auf die anderen, die immer wieder Anlagen im Bürgerpark mutwillig zerstören. „Es sind einzelne, die so etwas machen“, sieht die Bürgermeisterin eine große Mehrheit, die den Bürgerpark mit Freude besucht. „Deswegen werden wir uns auch nicht wegducken“, betont sie. Noch sei zumindest nicht klar, ob die Smartbench überhaupt noch zu retten sei. „Und wenn, dann kommt die dort auf keinen Fall wieder hin“, stellte sie klar.

Anfang Januar wurden auf der Smart-Bench im Bürgerpark von Gardelegen Spraydosen in Brand gesetzt. Foto: Polizei

Nach der Eröffnung im Jahr 2014 wurde das weitläufige Areal immer weiter aufgewertet. Für Kinder und Jugendliche wurden zahlreiche Spiel- und Sportmöglichkeiten geschaffen. Ein Skatepark entwickelte große Anziehungskraft, und auch Erwachsene finden im Fitnessparcours Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. Zuletzt war die sogenannte Smartbench hinzugekommen. „Chillen, chatten, chargen – ausruhen, im Internet surfen und laden.“ So hatte Avacon-Referent Andreas Forke im April 2021 das ungewöhnliche Sitzmöbel vorgestellt, eine Spende des Unternehmens. Nun wurde die Bank ein Opfer von Flammen. Manche scheinen das städtische Engagement mit der Hilfe einiger Sponsoren einfach nicht wertzuschätzen.

Grob aufgerechnet liegt die Schadenssumme aufgrund von Vandalismus auf dem Gelände – nur über ein knappes Jahr gesehen – bereits bei mehr als 10.000 Euro. So war 2021 immer wieder ein Bodentrampolin das Ziel. Schaden: 4000 Euro. Eine Tischtennisplatte wurde beschmiert: 200 Euro. Bäume wurden teilweise angezündet: 2000 Euro. Umgekippte Pfeiler am Volleyballfeld: 500 Euro. Und nun Anfang Januar die angezündete Smartbench: 4500 Euro. „Alles grob geschätzt“, sagt die Bürgermeisterin.

Auch das passiert in aller Unregelmäßigkeit: Autos werden zerkratzt, Spiegel abgetreten oder wie hier, die Reifen zerstochen. Erst kürzlich bei einem Zustellfahrzeug in Salzwedel. Archivfoto: Polizei

Die Sachbeschädigungen im Bürgerpark waren kürzlich in der Hauptausschusssitzung Gardelegens Thema. „Wurde denn schon darüber nachgedacht, entsprechende Sicherheitstechnik zu installieren, um zu sehen, wer da sein Unwesen treibt?“, fragte SPD-Stadtrat Ulrich Scheffler. „Ich denke mal, wir reden hier von einer Videoüberwachung“, so Schumacher. Das sei nicht einfach auf den Weg zu bringen.

Sachbeschädigung ist allerdings nicht allein ein Problem in Gardelegen. Auf Nachfrage liefert Franziska Hotopp, Sprecherin des Polizeireviers des Altmarkkreises Salzwedel, die Zahlen für das Vorjahr in der gesamten westlichen Altmark. Insgesamt 570 Fälle von Sachbeschädigungen wurden 2021 im Kreis zur Anzeige gebracht. Immerhin 201 Taten konnten von den Beamten aufgeklärt werden, was einer Quote von 35,3 Prozent entspricht. Die Aufklärung sei in den meisten Fällen aber sehr schwierig, berichtet Hotopp. Interessant ist auch ein Blick auf die Tatverdächtigen: 165 Männer und 40 Frauen stehen in der Statistik. Unter dem Facebook-Post der Bürgermeisterin sammeln sich unterdessen Kommentare von Gardelegenern, die sich erbost über den erneuten Vandalismus-Fall äußern. „Einfach nur noch traurig“, ist dort zu lesen. Andere hoffen, dass die Verursacher gefasst und zur Rechenschaft gezogen werden.

Vor dem Salzwedeler Rathaus hatten Jugendliche mehrfach Bänke beschädigt. Bürgermeisterin Sabine Blümel wollte sie deshalb 2021 demontieren lassen. Archivfoto: Malte Schmidt

Mit ähnlichen Problemen muss sich Salzwedels Stadtoberhaupt, Sabine Blümel, regelmäßig beschäftigen. Auch in der Baumkuchenstadt machen Zerstörungswütige von sich reden. Noch im September wollte die Bürgermeisterin Bänke am Rathaus entfernen lassen, weil diese abermals zerstört wurden, nachdem sie aufgearbeitet waren. Jugendliche sprangen darauf herum, bis die Latten brachen. „Ich bin so enttäuscht, dass wieder alles kaputt ist“, sagte sie seinerzeit. Vize-Bürgermeister Olaf Meining suchte daraufhin das Gespräch mit den Jugendlichen – vergeblich. „Ich bin gar nicht zu ihnen durchgedrungen.“ Neben der Zerstörung ist die Vermüllung in Salzwedel ein Dauerthema. Der historische Burggarten ist davon besonders betroffen. Pizzakartons, Zigarettenstummel und weiterer Abfall säumen das Areal. Auch entlang der Stadtmauer, der Park des Friedens, die Gräben und der Pfefferteich gleichen häufig einer Müllhalde.

Ein Stuhl von einem Restaurant schwimmt in der Salzwedeler Jeetze. Archivfoto: Alexander Rekow

Dazu kommt die Schmiererei, die die Jeetzestadt verunstalten. Erst kürzlich, in der Stadtratssitzung äußerte Sabine Blümel ihren Ärger darüber. In Salzwedel sind die kommunalen Dienste, besser bekannt als Wirtschaftshof, für die Beseitigung von Graffiti, Müll sowie Pflege- und Unterhaltungsarbeiten zuständig. „Für das Jahr 2021 können diese Kosten mit rund 5000 Euro angegeben werden“, rechnet Kirsten Schwerin im Rathaus vor. Bei dieser Summe aber bleibt es längst nicht. So würden beispielsweise Reinigungsmittel, Aufwendungen für benötigte Gerätschaften und Fahrzeuge nicht extra berechnet – lassen die Endrechnung aber unter Umständen erheblich steigen.