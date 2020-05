VR 5666: Das ist die Registernummer für den Verein Dorfgemeinschaft Schadewohl. Seit dem 4. Mai ist dieser eingetragen.

Der Vorstand 1. Vorsitzender: Maik Runge 2. Vorsitzender: Carolin Kuschel Kassierer: Ingo Döring Kassenprüfer: Christopher Döring Schriftführer: Laura Döring Beisitzer: Björn Lochmann Florian Huth

Schadewohl l Das Aus für die Löschgruppe Schadewohl kam im Vorjahr. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Feuerwehrleute die treibende Kraft, wenn es um Veranstaltungen in dem 85-Seelen-Ortsteil von Diesdorf (Stand 31. Dezember 2019) gegangen ist. „Wir wollen die Dorfgemeinschaft aber nicht einschlafen lassen“, sagt Maik Runge, der etwa zehn Jahre die Aufgabe als Löschgruppen-Leiter ausübte. Der Gedanke entstand, einen Dorfverein zu gründen. Eine Idee, die gut angekommen sei, blickt der Schadewohler zurück.

Am 12. Oktober 2019 habe der Verein „Dorfgemeinschaft Schadewohl“ quasi das Licht der Welt erblickt. 22 Gründungsmitglieder seien dabei gewesen, erinnert sich Maik Runge, der an dem Abend zum 1. Vorsitzenden gewählt wurde. Heute, so fügt er hinzu, seien es schon 30 Mitglieder.

Osterfeuer fiel wegen Pandemie aus

Allerdings: Beliebte Veranstaltungen wie Osterfeuer und Maibaum-Aufstellen hätten in diesem Jahr nicht stattgefunden – die Corona-Pandemie ließ es nicht zu. „Wir bleiben trotzdem am Ball, machen dann was, wenn es wieder möglich ist“, schildert der Vorsitzende.

Denn den Zusammenhalt zu pflegen, sei auch in einem kleinen Ort wichtig. Und ein Herz für die Heimat zu haben. Deshalb wollen sich die Mitglieder für das Schaffen, die Pflege und den Erhalt dörflicher Einrichtungen, das Fördern der Heimatpflege, den Erhalt der Volksbräuche und Sitten, das Erhalten von Flurdenkmälern und Gedenkstätten, das Gestalten des Ortsbildes und das Aufarbeiten der Dorfgeschichte stark machen, listet Maik Runge Beispiele auf, um die Satzungszwecke zu erfüllen.

Gerätehaus als Wunsch-Domizil

„Wir haben im Vorjahr im Gemeinderat schon mal vorgefühlt, dass wir den Wunsch haben, künftig das Gerätehaus nutzen zu dürfen“, erzählt er. Denn viele Schadewohler hätten ein persönliches Verhältnis zum Gebäude: „Als es im Jahr 2002 umgebaut wurde, haben wir ganz viel in Eigeninitiative gemacht. Da ist uns der Erhalt und das Nutzen-Können wichtig.“ Sein Eindruck von jenem Abend, als er die Idee vorgestellt hat: Der Gedanke sei durchaus interessiert aufgenommen worden.

Im Gerätehaus lagert auch noch ein Stück Feuerwehrgeschichte: Urkunden mit dem Ergebnis von Wettkämpfen im Löschangriff nass, alte Helme, weitere Erinnerungsstücke. Auch diese könnten im jetzt eingetragenen Verein eine Heimstatt finden und somit für die Nachwelt bewahrt werden. Übrigens: „Das war ein ganz schön anstrengender Weg bis zu dieser Nachricht, die uns richtig glücklich macht“, merkt Maik Runge an. „Wir sind weiter im Gespräch mit der Gemeinde, wie wir eine Vereinbarung über die Nutzung des Gerätehauses abschließen können“, fügt er hinzu.

Kriegerdenkmal wird gepflegt

Der neue Verein hat sich nicht nur vorgenommen, Veranstaltungen zu organisieren oder das Kriegerdenkmal zu pflegen. „Wir wollen später auch eine Internet- oder Facebook-Seite gestalten. Aber das ist nicht gleich am Anfang alles zu schaffen“, spricht er über weitere Pläne. Maik Runge hofft, dass noch mehr Einwohner Lust haben, sich aktiv als Mitglied mit einzubringen. Fragen diesbezüglich beantworte er gern.

Übrigens ist in der Satzung auch für den Fall vorgesorgt, sollte sich der Verein eines Tages auflösen müssen: Dann fällt das Vereinsvermögen an den Flecken Diesdorf oder deren Rechtsnachfolger und darf ausschließlich für die Zwecke der Ortschaft Schadewohl verwendet werden. Doch der Vorsitzende hofft, dass dies noch in weiter Ferne liegt.