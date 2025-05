Salzwedel. - Der Deutsche Diversity Tag am 27. Mai rückt die Wertschätzung und Förderung der Vielfalt von Menschen in Unternehmen und Organisationen unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Orientierung in den Fokus. Die Volksstimme hat beim Jobcenter, im Altmark-Klinikum und in der LGBTQ-Szene nachgefragt, wie es um die Diversität in Salzwedel und dem Altmarkkreis bestellt ist.

