Von Arendsee bis Stendal: Das bietet die Altmark Touristen

Altmark - Mit fragenden Blicken steht ein Pärchen im Zentrum von Salzwedel. Sie zeigt nach links, er nach rechts. Wo lang denn nun? Erst ein Einheimischer kann schließlich helfen. Sie suchen das Geburtshaus von Jenny von Westphalen, besser bekannt als Jenny Marx. Ein paar Gassen weiter ist das Haus gefunden. In unmittelbarer Nähe gleich noch die Propstei und die mächtige Marienkirche. Wie erklären, womit Touristen gut beraten durch die Altmark kommen und was sich in dem riesigen Landstrich entdecken lässt.