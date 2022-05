Vorsicht: Einbrecher im Altmarkkreis Salzwedel auf Tour

Sie kommen nicht nur im Dunkeln, auch am helllichten Tag steigen Diebe in Wohnungen oder andere Gebäude ein. Dabei gibt es Möglichkeiten, den Bösewichten ihr Handwerk schwer zu machen. Wie, erklärt Franziska Hotopp, Sprecherin des Salzwedeler Polizeireviers.

Salzwedel - An diese dreiste Tat erinnert sich die Polizistin noch gut: In Gardelegen hatte ein Mann eine 85-Jährige am Wall in Gardelegen vom Fahrrad gestoßen und dabei schwer verletzt. Anschließend hatte er die Handtasche mitgenommen, war in die Wohnung der Seniorin eingebrochen und hatte auch deren Auto entwendet. Der Täter und sein Komplize wurde ermittelt und vor Gericht gestellt.