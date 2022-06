Wahlkreis Altmark: Matthias Höhn will für die Ostdeutschen kämpfen

Matthias Höhn ist im Wahlkreis Altmark der Direktkandidat für die Partei Die Linke. Bereits in der ablaufenden Legislaturperiode vertritt er für seine Partei die Region im Bundestag.

Matthias Höhn (Die Linke) tritt erneut um das Direktmandat seiner Partei in der Alktmark an.

Salzwedel - Als er auf das Thema soziale Gerechtigkeit kommt, redet sich Matthias Höhn beim Sommerfest der Linken in Salzwedel in Rage. Eine immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich sei nicht länger hinnehmbar. „Hartz IV-Empfänger bekommen in diesem Jahr monatlich drei Euro mehr. Das ist eine Unverschämtheit“, sagt der Direktkandidat der Linken für die Altmark.