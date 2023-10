Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Liesten - Soll der Waldbad Verein Liesten das seit Jahren geschlossene Bad für einen symbolischen Euro der Stadt Salzwedel abkaufen und es zukünftig mit finanzieller Unterstützung des örtlichen Windparkbetreibers und der Stadt Salzwedel in Eigenregie betreiben? Diese Frage steht aktuell zur Entscheidung an und wurde am Donnerstag beim Liestener Ortschaftsrat diskutiert.