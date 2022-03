Warteschlangenim Altmarkkreis Salzwedel bei Impfungen am Sonnabend

Salzwedel (ap) - Die Impftermine, die seit 20. November sonnabends im ehemaligen Rossmann-Markt an der Buchenallee in Salzwedel angeboten werden, werden sehr gut angenommen. Das teilte Kreissprecherin Birgit Eurich auf Nachfrage der Volksstimme mit. Am 20. November seien 380 und am 27. November sogar 460 Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen erfolgt.