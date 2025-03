Ab Mai können Passfotos in Behörden gemacht werden – doch für den Führerschein bleibt alles beim Alten. Daran scheitert es im Altmarkkreis Salzwedel.

Salzwedel. - Der Frust in den Fotostudios ist groß. Ab Mai bieten Behörden bundesweit die Aufnahme von Passfotos für Ausweis und Reisepass an. Gegen kleines Geld. Wegen der Sicherheit, heißt es. Die aber scheint beim Führerschein keine so große Rolle zu spielen.