Wer aus der Bundeshauptstadt in die Altmark kommt oder umgekehrt, fühlt sich sprachlich gesehen zu Hause. Woher kommt der Dialekt beider Regionen?

Warum in der Altmark berlinert wird

Marita Taubhorn (links) und Jean Kusian aus Salzwedel bei der Grünen Woche in Berlin. Rein sprachliche gesehen sind sie auch in der Hauptstadt zu Hause.

Altmarkkreis. - Warum klingen Berliner und Altmärker manchmal so ähnlich? Diese Frage beschäftigt Alicia Gauter, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Germanistischen Institut der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Die gebürtige Altmärkerin forscht im Rahmen des Projekts „Niederdeutsch in Sachsen-Anhalt“ zu den sprachlichen Verbindungen zwischen ihrer Heimatregion und der Hauptstadt.