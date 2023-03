Hilfe für Familien Warum Paare zur professionellen Therapie in Salzwedel gehen

Dass es in einer Beziehung mal Zoff gibt, ist völlig normal. Aber was ist, wenn es nicht aufhört, der Frustpegel steigt oder sich Paare auseinanderleben? Dann gibt es in Salzwedel jetzt die Möglichkeit zu professioneller Hilfe und die wird auch angenommen.