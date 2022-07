Was Baden im Altmarkkreis kostet und welche Angebote die Bäder vorhalten

Freibäder haben Hochkonjunktur. Doch was haben die zu bieten und was kostet der Spaß? Von Arendsee über Gardelegen bis Salzwedel: Die Volksstimme hat elf Bäder im Landkreis unter die Lupe genommen.

Das Freibad Salzwedel lockt mir einigen Angeboten. Aber ist es attraktiver als der Arendsee? Und was bieten die Bäder in den Dörfern?

Altmarkkreis - Sommerzeit ist Badezeit. Gerade in den Ferien sind die Freibäder Anlaufstelle Nummer 1. Im Altmarkkreis Salzwedel gibt es mehrere Möglichkeiten, Abkühlung zu finden. Von Salzwedel im Norden, Gardelegen im Süden bis Diesdorf im Westen und Kalbe im Osten des Landkreises. Und nicht zu vergessen die Perle der Altmark, der Arendsee. Doch was haben die Bäder eigentlich zu bieten und was kostet dort der Besuch für einen Tag?