Nicht dieses, sondern ein Messer mit einer 20 Zentimeter langen Klinge hatte die Angeklagte während eines Polizeieinsatzes in ihrer Wohnung in der Hand. Das Verfahren wurde eingestellt.

Salzwedel - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, so lautet der Vorwurf am 18. August 2020 gegen eine 27-Jährige am Salzwedeler Amtsgericht. Das Verfahren gegen die vom Schicksal gebeutelte Frau wurde im Einvernehmen zwischen Richter Klaus Hüttermann, der Staatsanwaltschaft und Verteidigung eingestellt.