Was blieb vom Emanzipationsversprechen der DDR? In einer Lesung zum Buch „Ost West Frau“ diskutieren Autorinnen und Zuhörerinnen über weibliche Biografien im Umbruch – und darüber, warum die Wende für viele Frauen ein Rückschritt war.

Schreyahn. - Zwei Autorinnen, eine in der DDR und eine in der Bundesrepublik aufgewachsen, untersuchen die Unterschiede im weiblichen Selbstverständnis und Rollenverhalten in beiden Systemen. Dabei treten große Unterschiede zutage, die mancher Zuhörerin am 13. Juni im bis auf den letzten Stuhl besetzten Saal des Künstlerhofs Schreyahn so noch nicht bekannt waren.