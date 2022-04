Barrierefreiheit Wenn Gehwege in Salzwedel für Gehandicapte und Senioren zur Stolperfalle werden

Wie ist es um die Barrierefreiheit in der Hansestadt bestellt? Nicht so doll, zumindest was viele Gehwege anbelangt, ergab ein kleiner Test der Volksstimme. Aber es gibt auch Lichtblicke. Mit der einer App könnte es für Rolli-Fahrer und Rollator-Nutzer einfacher werden.