Erster Fall in der Altmark - Pferd muss eingeschläfert werden

Salzwedel (ao) - „Das Virus wurde noch nie in unserem Landkreis festgestellt“, stellt Inka Ludwig vom Presseteam des Kreises im Gespräch mit der Volksstimme klar. Am 24. August gab es nun den ersten Nachweis bei einem Pferd in der westlichen Altmark. Das bestätigte das nationale Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald.