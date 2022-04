Wie Altmärker nahe Arendsee ihr Dorf ehrenamtlich attraktiver gestalten

Mehr für junge Familien bieten und dabei die älteren Generationen einbinden. Wie dies gelingen kann, beweisen Einwohner in Schrampe (Einheitsgemeinde Arendsee). Ihnen schweben gemeinschaftliche Aktionen vor.

Schrampe - Der Spielplatz am Ortsausgang von Schrampe in Richtung Zießau wird angenommen. Dies schätzt der Verein ein, der ihn angeschoben hat. „Wir für Schrampe“ wurde vor drei Jahren gegründet – unter anderem weil es keinen Spielplatz in diesem Arendseer Ortsteil gab. Nun gibt es weitere Ideen für ein lebenswertes Dorf.